Конституционный суд РФ обязал интернет-магазины принимать возврат товаров дистанционно

КС РФ обязал интернет-магазины принимать возврат товаров дистанционно

Еще одно нововведение упрощает правила возврата покупок. В том числе, сделанных в интернет-магазине или на маркетплейсах. Теперь вернуть товар можно удобным для покупателя способом.

Дело в том, что нередко продавец требовал от клиента лично прийти в магазин и оформить возврат. Но в Конституционном суде назвали это ущемлением прав потребителя. Порядок изменили после жалобы жителя Мурманской области. Он купил вещи в интернет-магазине, однако они оказались ненадлежащего качества. От возврата по почте продавец отказался и потребовал явиться в розничную точку. Вот только ближайшая находилась в двух сотнях километров от пункта выдачи.