Последний шанс: известная телеведущая обратилась к похитителям своей матери

Sky News: известная телеведущая обратилась к похитителям своей матери

Американская телеведущая Саванна Гатри публично призвала преступников, удерживающих ее 84-летнюю мать Нэнси Гатри, совершить правильный поступок и отпустить заложницу. Об этом сообщает Sky News.

Журналистка опубликовала в социальных сетях эмоциональное видеообращение в надежде найти контакт с похитителями. С момента таинственного исчезновения пенсионерки прошло уже две недели, и семья пребывает в отчаянии, рассчитывая на безопасное возвращение женщины домой. В своем обращении Саванна Гатри прямо обратилась к тем, кто причастен к инциденту или обладает ценными сведениями.

«Я хотела сказать тому человеку, у которого моя мать или кто знает о том, где она находится, что никогда не поздно. Никогда не поздно поступить правильно. Мы верим, что в основе каждого человека лежит доброта», — подчеркнула ведущая в ролике.

Данное заявление последовало за новостями от ФБР, сотрудники которого обнаружили важную улику — перчатку со следами ДНК, предположительно принадлежащую злоумышленнику.

Ранее стало известно, что преступники вышли на связь и потребовали за освобождение Нэнси Гатри крупный выкуп, сумма которого исчисляется миллионами в биткоинах. Мать журналистки пропала 3 февраля, хотя последний раз ее видели родственники 31 января.

Ситуация осложняется тем, что 84-летняя женщина практически не могла передвигаться самостоятельно. Следователи уверены, что она не покидала территорию своего дома без постороннего вмешательства. На текущий момент правоохранительные органы продолжают поиск зацепок, опираясь на найденные биологические следы.

