Переговоры России, Украины и США в Женеве начнутся в 11:00 мск

Переговоры России и Украины в Женеве начнутся в 11:00 по московскому времени

Переговоры с участием представителей России, США и Украины начнутся в швейцарской Женеве 18 февраля в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Вчера завершился первый день переговорного процесса по поиску путей урегулирования украинского конфликта с участием делегаций из России, Соединенных Штатов и Украины. Об этом сообщает Reuters. Дипломатическая встреча была организована на территории отеля InterContinental Geneva.

Первая сессия продлилась более четырех часов, в течение которых стороны детально рассматривали текущую ситуацию. Российскую сторону в ходе этого раунда представил помощник президента Владимир Мединский. Также в состав делегации от Москвы вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин и руководитель ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Со стороны Вашингтона в обсуждении принимали участие Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Киевскую группу на переговорах возглавил Кирилл Буданов*, занимающий пост руководителя офиса президента. Вместе с ним в Швейцарию прибыли министр обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и другие члены делегации.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.