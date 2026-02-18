Суд приговорил двух подростков к 7 и 7,5 года колонии за поджог на авиабазе в Омске

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 66 0

Несовершеннолетним обещали за совершение этого преступления денежное вознаграждение, которое так и не выплатили.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двух подростков суд признал виновными в совершении теракта. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

«Приговором Второго Восточного окружного военного суда (Новосибирска. — Прим. ред.) фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 205 УК России („Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору“)», — уточнила она.

Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 7,5 года колонии. Кроме того, преступники обязаны возместить ущерб на сумму 668 миллионов рублей.

В сентябре 2024 года двое 16-летних подростков самостоятельно изготовили зажигательную смесь. После чего ночью проникли на территорию авиабазы в Омске и подожгли военный вертолет Ми-8.

Сделали они это по просьбе неизвестного куратора, с которым общались по переписке. Он за данное преступление обещал им 20 тысяч долларов. Деньги так и не были получены.

Поджог несовершеннолетние снимали на смартфон, а запись отправили куратору.

Злоумышленники были задержаны в течение суток после совершенного преступления сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Тюменской области был приговорен к 15 годам тюрьмы за передачу данных о военных объектах в Москве представителям террористической организации «Легион «Свобода России»*.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.74
0.12 90.87
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:52
В Челябинске задержали готовившего теракт по заданию Украины местного жителя
10:44
Беременную блогера Лерчек снова госпитализировали из-за сильных болей
10:32
Трагедия во Владивостоке: ребенок поджег игрушку и устроил смертельный пожар
10:24
Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю
10:16
Захарова: киевский режим целенаправленно совершает теракты против детей
9:54
Суд приговорил двух подростков к 7 и 7,5 года колонии за поджог на авиабазе в Омске

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
«Вызывают грусть»: Присцилла Пресли призналась, что до сих пор слушает песни Элвиса
Брошены умирать в мучениях: полиция расследует убийство голубей
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть