Секунды до трагедии: в Тюмени снег с крыши едва не убил бабушку и внука

Снежная глыба рухнула на бабушку с внуком в Тюмени

Рухнувший с крыши снег едва не убил бабушку с внуком в Тюмени!

Все произошло, когда малыша вывели на прогулку. Мать оставила сына у подъезда, а сама пошла выкидывать мусор. Через некоторое время из дома вышла бабушка. И в этот момент на пенсионерку с ребенком обрушилась глыба.

По счастливой случайности люди не пострадали. Жители говорят: наледь опасно свисала над головами прохожих несколько дней. И после перепада температур снег сам начал сходить с крыши.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Лянторе (ХМАО — Югра) прошло прощание с Данилом Набиуллиным — школьником, погибшим в результате схода снежной массы с крыши крытого хоккейного корта. Трагедия потрясла весь город: проститься с мальчиком пришли родные, друзья, соседи и товарищи по команде.

Трагедия случилась вечером у крытого хоккейного корта «Штурм» в Лянторе. По данным регионального управления МЧС, с крыши спортивного объекта сошла снежная масса. Под завалами оказались двое детей 2013 года рождения.

Спасатели извлекли школьников из-под снега. Один ребенок скончался на месте, второй получил травмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.