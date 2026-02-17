«Уходили и плакали»: в ХМАО прошло прощание с погибшим под завалом снега мальчиком

В ХМАО прошло прощание с погибшим под завалом снега мальчиком

В Лянторе (ХМАО — Югра) прошло прощание с Данилом Набиуллиным — школьником, погибшим в результате схода снежной массы с крыши крытого хоккейного корта. Трагедия потрясла весь город: проститься с мальчиком пришли родные, друзья, соседи и товарищи по команде. Кадры с проводов в последний путь попали в распоряжение 5-tv.ru.

Светлый и добрый мальчик

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Соседи вспоминают Данила как улыбчивого и отзывчивого ребенка. У многих он рос на глазах.

«Улыбчивый красивый мальчик, такой добрый. Дочь отзывается о нем хорошо. <…> Каждой маме тяжело потерять своего ребенка», — рассказала соседка погибшего Вероника Чернова.

Друзья по спортивной команде говорят, что он всегда поддерживал других и никогда никого не обижал. Потеря такого товарища стала личной трагедией каждого.

«Мы были с ним знакомы, ходили на волейбол вместе, всегда вместе выходили из дома. Он был всегда позитивный, добрый, улыбчивый. Никогда не обидит, не скажет плохих слов. <…> Команда тяжело приняла. Все плакали, долго плакали. На тренировках у многих случались панические атаки, они уходили в туалет и плакали. Тренироваться невозможно», — поделилась подруга мальчика Мария Чернова.

Что произошло

Трагедия случилась вечером у крытого хоккейного корта «Штурм» в Лянторе. По данным регионального управления МЧС, с крыши спортивного объекта сошла снежная масса. Под завалами оказались двое детей 2013 года рождения.

Спасатели извлекли школьников из-под снега. Один ребенок скончался на месте, второй получил травмы. К ликвидации последствий происшествия привлекались 16 человек и шесть единиц техники.

Гибель Данила стала тяжелым ударом для Лянтора. В небольшом городе о трагедии говорят почти в каждом доме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.