Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю

|
Мария Гоманюк
Глава государства подчеркнул значимую роль их религиозных организаций в общественной жизни страны.

Видео: Путин поздравил российских буддистов с Новым годом

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с праздником Белого месяца — Новым годом по лунному календарю. Текст обращения российского лидера опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Отрадно, что вы бережно храните богатое историческое, культурное, духовное наследие многих поколений предков, их самобытные обычаи и традиции», — отметил он.

Глава государства подчеркнул значимую роль буддийских организаций в общественной жизни страны. В поздравлении он отметил, что они активно участвуют в реализации образовательных и благотворительных инициатив, способствуют укреплению межрелигиозного и межнационального согласия, поддерживают семейные ценности и занимаются воспитанием молодежи.

К тому же президент России обратил внимание на помощь, которую буддийская община оказывает участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. По его словам, важное значение имеет деятельность по восстановлению храмов и архитектурных памятников, а также строительство новых монастырей и духовно-просветительских центров.

Белый месяц — это традиционный праздник монгольских народов, который символизирует наступление весны. Он считается одним из главных торжеств в монгольской культуре и олицетворяет чистоту помыслов, обновление и любовь к родной земле.

До этого, 25 декабря, Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году Года единства народов России. Тематический год был официально объявлен открытым 5 февраля. Инициатива направлена на укрепление общенационального согласия, мира и взаимодействия между этносами страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломатического работника. Праздник отмечается 10 февраля. Российский лидер отметил, что сложившаяся нестабильная обстановка в мире требует активной и конструктивной роли российской дипломатии.

