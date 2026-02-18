«Два дня нет света»: Усик рассказал о проблемах Украины в разговоре с пранкерами

Усик рассказал о проблемах Украины в разговоре с пранкерами

Украинский боксер Александр Усик заявил о серьезных внутренних проблемах Украины — коррупции, перебоях с электроэнергией и церковном расколе. Выпуск с его участием был опубликован в рамках шоу пранк-блогеров Вована (Владимир Кузнецов — настоящее имя) и Лексуса (Алексей Столяров — настоящее имя). Спортсмену инфлюенсеры представились президентом Польши Каролем Навроцким.

Спортсмен обратил внимание на сложную ситуацию в энергетической сфере. Он сообщил, что отключения электричества могут продолжаться по нескольку дней и затрагивать большинство жителей. Усик добавил, что даже наличие генератора не решает проблему полностью.

«Один день, два дня нет света, нет электричества. <…> В моем доме есть генератор, электронное устройство, но это не помогает», — сообщил Усик.

Отдельно боксер высказался о церковном расколе и давлении на каноническую Украинскую православную церковь. Он заявил, что разделение общества по религиозному признаку — серьезная ошибка. Боксер призвал не противопоставлять людей друг другу.

В гипотетическом разговоре о возможности занять пост главы государства, Усик допустил, что мог бы пойти в политику ради работы на благо страны. Среди приоритетов он выделил борьбу с коррупцией и развитие добрососедских отношений с Польшей.

При этом на Украине продолжаются антикоррупционные расследования. Накануне Высший антикоррупционный суд Украины арестовал на 60 суток бывшего министра энергетики Германа Галущенко по делу об отмывании средств с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен (356 миллионов рублей), о чем писал 5-tv.ru. Дело связано с расследованием коррупционных схем в энергетическом секторе под кодовым названием «Мидас».

Британская газета Financial Times до этого писала, что арест Галущенко может создать серьезные риски для администрации главы киевского режима Владимира Зеленского. По данным издания, обыски у экс-министра прошли еще в ноябре прошлого года в рамках дела о возможных откатах при строительстве защитных сооружений для энергообъектов.

