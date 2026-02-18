Раскрыта причина смерти беременной дочери звезды «Людей в черном» Томми Ли Джонса

Daily Mail: беременная дочь Томми Ли Джонса умерла от передозировки

Причиной смерти Виктории Джонс, дочери звезды «Людей в черном» Томми Ли Джонса, стала случайная передозировка наркотиками. Об этом сообщает Mirror.

Звездная наследница 34 лет была обнаружена без сознания в роскошном отеле Сан-Франциско в новогоднюю ночь. Несмотря на оперативное прибытие экстренных служб, медики не смогли спасти Викторию и констатировали ее смерть прямо на месте происшествия.

Первоначальное расследование не выявило признаков насильственных действий. Однако токсикологическая экспертиза подтвердила наличие в организме смертельной концентрации запрещенного вещества.

Сотрудники гостиницы, обнаружившие тело, изначально предположили, что женщина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но прибывшие парамедики зафиксировали критически низкий уровень кислорода в крови, что привело к изменению цвета кожных покровов.

По данным СМИ, на момент смерти Виктория находилась примерно на третьем месяце беременности.

Согласно полицейским отчетам, за последний год у Виктории неоднократно возникали проблемы с законом. В апреле 2025 года ее супруг обращался в органы, утверждая, что она употребляла наркотики в течение нескольких дней. Позднее она была задержана, а в ее одежде обнаружили белый порошок.

Семья покойной обратилась к общественности с просьбой проявить уважение.

«Мы ценим все добрые слова, мысли и молитвы. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это трудное время. Спасибо», — говорится в заявлении.

Виктория Джонс родилась в сентябре 1991 года в браке Томми Ли Джонса с Кимберли Клафли. В детстве она пробовала себя в киноиндустрии, появившись в эпизодической роли в блокбастере «Люди в черном 2». Также она принимала участие в съемках сериала «Холм одного дерева» и вестерна «Три могилы», режиссером которого выступил ее отец.

Во взрослом возрасте Виктория избегала публичности, лишь изредка сопровождая знаменитого родителя на светских мероприятиях. Последнее крупное появление на публике состоялось в 2017 году на премьере ленты «Все только начинается», где она позировала вместе с отцом на красной дорожке в Голливуде.

