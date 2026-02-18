Культурный скандал в Уфе: министр Амина Шафикова под стражей

РИА Новости: в Башкирии задержана министр культуры Амина Шафикова

В столице Башкирии сотрудники правоохранительных органов провели задержание министра культуры республики Амины Шафиковой 18 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По предварительным данным, руководительницу ведомства подозревают в превышении должностных полномочий. Источники журналистов указывают, что силовые действия напрямую связаны с расследованием масштабных дел о государственных закупках, которые проводились в учреждениях, находящихся в прямом подчинении регионального министерства культуры.

Процессуальные действия в отношении Шафиковой стали продолжением череды громких разоблачений в культурной среде региона. Весной прошлого года был взят под стражу народный артист и руководитель концертного зала «Башкортостан» Вильдан Яруллин.

Позже следователи задержали предпринимательницу Гульнару Юрину, чья компания занималась организацией крупных массовых мероприятий. Согласно материалам дела, при подготовке песенного конкурса «Время героев» использовались поддельные документы для оплаты работ по фиктивно завышенным расценкам.

Волна арестов затронула и верхушку крупнейших творческих коллективов республики. В начале текущего года правоохранители задержали начальника Государственного оркестра Башкирии Артура Назиуллина и главу Башкирской филармонии Алмаза Саетова. Им вменяется участие в организованной группе, занимавшейся присвоением бюджетных средств. Махинации вскрылись при проверке трат на книжную ярмарку «Китап-байрам» и музыкальный фестиваль «Романтика осени».

Амина Шафикова занимала свой пост более десяти лет — она возглавила министерство еще в 2012 году. До назначения на государственную службу чиновница работала в образовательной сфере, занимая должность ректора академии искусств имени Исмагилова. На текущий момент официальные представители ведомства не прокомментировали ситуацию с задержанием своего руководителя. Известно, что следственные действия в Уфе продолжаются.

