Против нефтяного кризиса: в Кремле подтвердили курс России на поддержку Кубы

|
Мария Гоманюк
Российская сторона дорожит партнерством с государством и намерена дальше его развивать.

Песков: Россия продолжит поддерживать Кубу и выступает против ее блокады

Россия намерена и дальше развивать сотрудничество и партнерские отношения с Кубой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, Москва последовательно выступает против нефтяной блокады острова, как и многие государства мира. Песков подчеркнул, что Россия дорожит партнерством с Кубой и намерена продолжать его развитие, в том числе оказывать необходимую поддержку в сложные периоды.

«Не думаем, что это какие-то взаимосвязанные области. Россия последовательно выступает против блокады острова, как и многие страны в мире. И мы имеем наши отношения с Кубой, мы очень дорожим этими отношениями и имеем в виду их дальше развивать. Конечно же, во время тяжелых времен оказывая соответствующую помощь нашим друзьям», — сказал официальный представитель Кремля.

До этого, 9 февраля, агентство Efe сообщило, что кубинские власти предупредили авиакомпании о возможном дефиците авиационного топлива. По этим данным, имеющихся запасов керосина для самолетов может хватить лишь на сутки, а в ряде международных аэропортов — примерно на месяц.

Как ранее писал 5-tv.ru, нехватка топлива отразилась на туристической отрасли. В международных аэропортах страны возникли сложности с заправкой воздушных судов. При этом даже дальнемагистральные лайнеры были не способны выполнить перелет из России в Гавана и обратно без дозаправки. В результате пассажиров некоторых рейсов высаживали в Москве перед вылетом.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, рейсы на Кубу остались в расписании ряда крупных российских авиакомпаний. Перевозчики рассматривали возможность полетов с промежуточной посадкой для дозаправки.

