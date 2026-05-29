Песков: Путину доложили о ситуации с упавшим в Румынии беспилотником

В случившемся обвиняют Россию, однако для этого нет никаких доказательств.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте с беспилотником в Румынии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«А как иначе», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, получал ли российский лидер информацию о ситуации.
Речь идет о том, что сегодня Министерство обороны Румынии заявило, что неизвестный беспилотник упал на крышу жилого дома в городе Галац. Власти страны сообщили о двух пострадавших и поспешили обвинить в случившемся Россию, однако никаких доказательств своих слов не предоставили.
Несмотря на работу радиолокационных систем, которые отслеживали объект, румынским военным не удалось перехватить дрон.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские беспилотники пытались атаковать пограничную инфраструктуру Белоруссии. Президент страны Александр Лукашенко заявил о готовности защищать территорию совместно с Россией и подчеркнул, что Минск и Москва способны ответить на любую агрессию.
