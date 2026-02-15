Курорт на мели: нефтяной кризис на Кубе бьет по туризму

Российские туристы продолжают отдыхать на Кубе, несмотря на топливную блокаду со стороны США

Меж тем с Кубы повеяло старым новым кризисом. Остров свободы снова в блокаде, на сей раз — топливной. Россия и Канада прекратили полеты на Кубу, приостановлена продажа туров. Сейчас вопрос стоит в том, как вывезти тех туристов, что сейчас там. А это примерно четыре-пять тысяч человек.

На Кубе сейчас самый тяжелый топливный кризис за последние десятилетия. Для населения введен жесткий режим экономии. Электричество даже в столице дают на 4–6 часов в день. Кубинские аэропорты официально предупредили: авиационного керосина не будет минимум до 11 марта. Туристическая отрасль, которая давала Кубе до 40% валютной выручки, парализована.

Для убедительности на горизонте маячит американская ударная группа во главе с самым большим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford вместе с эсминцами и амфибийной группой. Параллели с кубинским (или, как его ещеназывают, Карибским) кризисом 1962 года напрашиваются сами собой. Тогда тоже все начиналось с морской блокады — и топлива. Правда, тогда ситуация была еще более острой: американцы пытались высадиться на острове, чтобы задушить революцию. Не получилось — и стали душить блокадой. Не вышло толком ни то, ни другое: Советский Союз обеспечил кубинцев всем необходимым, а потом «бонусом» еще и ракет подбросил. И разразился собственно тот самый кризис, который в США до сих пор называют «черным октябрем».

У тех событий было еще одно последствие, о котором не так часто вспоминают. С 1962 года всю советскую бронетехнику стали в обязательном порядке оборудовать заводской противоядерной защитой — вещью для того времени революционной. Ее разработали для нового танка Т-55А, а далее стали применять и на всех последующих советских и российских образцах. Комплекс так и называется: ПАЗ — противоатомная защита. С годами он продолжает совершенствоваться.

Принципиальное новшество — установлен датчик гамма-вспышки, который включает автоматическую герметизацию, запускает нагнетание избыточного давления, чтобы радиоактивная пыль не залетала. Само собой — фильтры воздуха, противогазы и комплекты химзащиты для экипажа. Но главное — особый антирадиационный подбой: слой специальной ткани с пластифицированным свинцом, а на более поздних моделях — с бором, который защищает от нейтронного излучения и снижает гамма-фон.

У натовской техники тоже есть фильтры, герметизация, повышенное давление. То есть с радиоактивной пылью и газами она справится, а вот спецслоя — нет. То есть теоретически в случае хотя бы тактического ядерного удара наши танки «отряхнутся» и пойдут в бой, а вражеские станут как вкопанные.

И сейчас, как никогда, эти технические особенности могут стать актуальными. После окончания действия ДСНВ — Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, — то есть с 6 февраля, нет никаких юридических ограничений по гонке ядерных вооружений. И если верить западной прессе, в США готовятся начать ядерные испытания.

Место, где это может произойти, давно известно: это секретные объекты в пустыне Невада, где в последние месяцы отмечают повышенную активность военных. Есть версия, что мини-ядерный взрыв может быть проведен под землей, в особом контейнере с толстыми стенками, чтобы взрывная волна не распространилась за пределы полигона и ее нельзя было зафиксировать сейсмическими станциями.

На состоявшейся в Женеве очередной конференции по разоружению представитель США более чем прозрачно намекнул, что США готовы к таким испытаниям, объяснив это, правда, тем, что, мол, Россия и Китай уже их проводят. Доказательств — никаких, но, как обычно, такой риторикой прикрывают обычно свои собственные действия.

Есть над чем задуматься. Поводом может стать как Кубинский кризис снова, так и провокация со стороны Запада в другом регионе мира, например, на Украине.