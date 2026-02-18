Хотела заплакать, но не могла: странный симптом оказался началом тяжелой болезни

Metro: неспособность заплакать стала симптомом тяжелого заболевания

Когда 19-летняя Джиллиан Бест собиралась в университет, ее внезапно пронзила жгучая, колющая боль в костях. Она не могла пошевелиться, не могла сесть без помощи и, что особенно пугало, не могла заплакать. Неспособность пролить слезы оказалось симптомом тяжелого заболевания. Об этом сообщает Metro.

«Я хотела разрыдаться, но я не смогла, так как это было слишком больно», — вспоминает она.

Младший брат помог добраться Джиллиан до ванной на скейтборде — прикосновения были невыносимы. В тот же день девушку госпитализировали и сделали обезболивающий укол. Тогда никто еще не знал, что это лишь первая вспышка болезни, которая определит всю ее дальнейшую жизнь.

Диагнозы, которые меняют судьбу

В подростковом возрасте у Джиллиан диагностировали анкилозирующий спондилит — аутоиммунное воспалительное заболевание позвоночника и тазобедренных суставов. Позже к нему добавилась болезнь Крона.

Боль возвращалась снова и снова. В 21 год она уже ходила с тростью, с трудом поднималась по лестнице и не понимала, что происходит с ее телом.

«Сегодня я чувствую себя прекрасно, а на следующий день мне больно сидеть, стоять, ходить, дышать», — рассказывает она.

Хроническая боль изменила все: сон, настроение, отношения, планы на будущее. Джиллиан отказалась от мечты работать в Японии, потому что боялась не справиться с обострениями вдали от дома.

Жизнь с постоянной болью

На данный момент ей 50 лет. Она живет с ощущением, которое описывает как «вечный тяжелый рюкзак за спиной». Боль усиливается в плохую погоду. У нее бывают хорошие и плохие дни, но полного облегчения не бывает никогда.

Джиллиан принимает обезболивающие, посещает реабилитацию, ежедневно проходит по восемь километров и плавает, когда позволяет состояние.

«Жизнь с хроническим заболеванием — это работа на полный день. Приемы у врачей, анализы, упражнения, планирование отдыха. Все требует больше энергии», — признается Джиллиан.

От отчаяния к надежде

После постановки диагноза она пережила период глубокого отчаяния. Ей казалось, что жизнь закончена. Но со временем Джиллиан изменила отношение к болезни.

Она написала книгу «Хроническая болезнь: принятие боли», в которой исследует, почему миллионы людей страдают, а лечение остается несовершенным. В процессе работы она общалась с нейробиологами, психиатрами и врачами, изучающими механизмы боли.

«Мы никогда полностью не избавимся от боли, но научимся лучше ее понимать и контролировать», — говорит она.

На сегодняшний день Джиллиан остается оптимисткой. Несмотря на годы страданий, она верит, что наука сможет изменить жизнь людей с хроническими заболеваниями. По ее мнению, исследователи научатся быстрее ставить диагнозы и находить более точные методы лечения.

