«Хотят видеть меня убогой»: Волочкова ответила на слухи о лечении в «бомжатнике»

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Звезда не стала стесняться в выражениях, комментируя информацию о качестве немецкой медицины.

Балерина Анастасия Волочкова о лечении в «бомжатнике»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Анастасия Волочкова опровергла слухи о лечении в клинке для бомжей

Заслуженная артистка РФ Анастасия Юрьевна Волочкова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что ей потребовалось хирургическое вмешательство в немецком медицинском учреждении для бездомных. Об этом сообщает Super.

Танцовщица акцентировала внимание на том, что привыкла к роскошному образу жизни и всегда выбирает только самые лучшие условия, особенно если дело касается ее самочувствия. По мнению звезды, подобные сплетни распространяются из-за желания недоброжелателей видеть ее «серой, убогой и несчастной», поскольку они не в силах смириться с ее востребованностью. Она назвала кадры из коридоров медучреждения, похожих на приют, подделкой, относящейся к совершенно другому месту.

«Кто эти люди? Это *** на блюде!» — резюмировала балерина в беседе с журналистами.

Ранее распространились сведения о том, что Волочкова потратила около миллиона рублей на операцию в клинике, которая якобы имеет крайне низкую репутацию в Германии. Сообщалось, что в данном госпитале пациенты регулярно сталкиваются с отсутствием должного ухода, неисправным оборудованием и ошибками в результатах медицинских тестов.

Несмотря на эти заявления, сама артистка настаивает на том, что ей оказывали помощь высококвалифицированные немецкие специалисты в одной из самых авторитетных больниц страны. Анастасия уверена, что негативные инфоповоды вокруг ее поездки за границу являются плодом чужого воображения.

