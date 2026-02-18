Жажда шальных денег: россияне за год тратят на ставки порядка двух триллионов рублей

В России ужесточают требования к букмекерам и тотализаторам. Принят закон, который должен помочь в борьбе с игровой зависимостью. Скоро в рекламе о заоблачных выигрышах должна появиться и другая сторона медали. Букмекерам необходимо предупреждать о рисках и последствиях участия в азартных играх. Ведь Минфином подсчитано, что россияне в год тратят на ставки триллионы рублей. С теми, кто столкнулся с зависимостью и остался ни с чем, встретился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Миллионы подписчиков, баснословные выигрыши, магия больших и легких денег. Букмекеры теперь везде: кричат из каждого смартфона, смотрят с билбордов, врываются в телеэфир. Быстрый куш. Красивая жизнь — это реклама, и в ней ни слова о рисках, пустых карманах и сломанных жизнях.

Долги, кредиты, расписки. Иван Заянчовский за одну ночь проиграл три миллиона. Теперь должен всем, но держится: больше пятисот дней без ставок.

«Был переломный момент, когда деньги закончились, а ты с этим не смирился. И пошли кредитные карты, микрофинансовые организации», — поделился бывший лудоман Иван Заянчовский.

Александр Устинович «срывался» пятнадцать лет. Итог — многомиллионный бизнес по металлообработке превратился в пыль. Родители завещали дом чужому человеку, только бы не сыну-лудоману.

«15 лет проигрывать среднюю зарплату по Краснодарскому краю, каждый месяц. Деньги появляются, и мысли сразу в голове: надо же приумножить, надо же отбить, взять реванш. Это просто беличье колесо, вверх-вниз, вверх -вниз», — рассказал писатель, блогер, бывший лудоман Александр Устинович.

Можно разом проиграть квартиру, бизнес, семью — и все равно думать, что следующая ставка все исправит.

В карточной игре ты можешь считывать эмоции соперника. А игра заканчивается, когда на руках не остается козырей. В онлайн-ставках все иначе. Пополнять счет можно круглосуточно, игрок бесконечно откладывает финальную ставку, оставаясь один на один с зависимостью.

Покерные клубы, букмекеры, онлайн-казино. Механизм один: зависимость, которая высасывает деньги, время и жизнь.

Данные Минздрава — жалобы на игровую зависимость. 14 тысяч обращений в год, из них 126 — дети до 14 лет, больше шести тысяч — подростки 15-17 лет.

Бороться будут антирекламой. Теперь букмекеры обязаны предупреждать: игра вызывает зависимость. На ТВ — пять секунд, на радио — три. На сайтах — баннеры не меньше семи процентов площади с информацией о вреде азартных игр и альтернативе им — тем же инвестициям. Как на пачках сигарет, всех не спасет. Но кого-то остановит.

«Информация об этих рисках должна быть на видном месте на сайте. Должны предупреждать о возможных потерях не только денег, но и здоровья, и даже жизни», — сказал председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Масштаб проблемы –колоссальный. Это цифры с 12 нулями.

«Наши граждане тратят у букмекеров порядка двух триллионов рублей в год, это огромные деньги», — сказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

Пока одни теряют все, другие на этом зарабатывают. Доходы трех крупнейших букмекеров за 2024 год по данным базы «Спарк». «Фонбет» — 37 миллиардов рублей в год, «Винлайн» — почти 28 миллиардов рублей, «Бетбум» — два с половиной миллиарда.

Итого — 70 миллиардов совокупного дохода. Выплаченных выигрышей — меньше одного миллиарда Остальное — бизнесу. При такие доходах букмекеры дерутся за каждый рубль. Сергей Коняев, выкупивший у игрока долг букмекера, судится с «Винлайн» из-за выигранного миллиона. Компания отказалась его выплачивать из-за подозрений в нечестной игре согласно своим правилам

«Этот человек делал массу ставок, по-моему, около двух тысяч. Когда он проигрывал, претензий к нему „Винлайн“ не предъявлял. Как только он выиграл — сразу счет его заблокировали, начали представители „Винлайна“ просить пройти идентификацию», — рассказал Сергей Коняев.

Документы игрок прислал, но выигрыш не отдали. С точки зрения игрока — ловушка. Букмекер, как в данном случае «Винлайн», согласно правилам, вправе заблокировать аккаунт счастливчика, если клиент стал неудобным — слишком много выигрывает.

«Это ни для кого не секрет, просто режут аккаунты. Блокируют счет, у них есть специальные подпункты правил, где написано «извините, мы прекращаем сотрудничество в одностороннем порядке», — рассказал основатель ресурса статистической оценки прогноза Евгений Гавриленко.

Формально по правилам, но, как считают проигравшие игроки, удачливых блокируют специально. Букмекер всегда остается в плюсе. В минусе только игрок, которому все время кажется: все исправит еще одна ставка.

