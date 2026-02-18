Новую модификацию самолета Ил-114 испытали в условиях 40-градусного мороза

Эфирная новость 66 0

Лайнер рассчитывают использовать при полетах, в том числе на Крайнем Севере.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Якутске, где сейчас стоят 40-градусные морозы, начались испытания новой модификации самолета Ил-114.

Этот лайнер должен стать основным на региональных авиалиниях, в том числе на Крайнем Севере. И сейчас специалисты выясняют, выдержит ли техника якутские морозы.

Самолет уже выполнил серию полетов. Причем взлетал с заснеженной грунтовой полосы.

«Соответствует всем современным требованиям международным. У нас не хуже, а то и лучше. Запчасти мы сами делаем», — заявил генеральный директор «НИИ авиационное оборудование» Александр Евгенов.

Как говорят инженеры, во время первых тестов новый отечественный двигатель, а также другие узлы и агрегаты выдержали экстремально низкие температуры. Впереди испытания в Арктике. Уже известно, что они пройдут на Ямале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Словакия согласна открыть свое небо для российских самолетов в случае отмены санкций ЕС. Об этом в интервью «Известиям» заявила пресс-секретарь министерства транспорта республики Петра Полячикова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.74
0.12 90.87
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:19
Заимствованные кофейные термины хотят внести в словари
19:00
Тюремный опыт маркетингу не помеха: в Таиланде накрыли клинику удлинения пенисов
18:45
Ночная жара бьет по сердцу: названа опасная температура для сна
18:31
Жажда шальных денег: россияне за год тратят на ставки порядка двух триллионов рублей
18:30
В Ереване произошла стрельба: есть погибший и тяжелораненые
18:23
Ватикан отказался участвовать в «Совете мира»

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
Обвинение запросило условное наказание рэперу Гуфу по делу о грабеже
Называли разлучницей: Любовь Успенская про отношения с Борисом Щербаковым
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть