Обвинение запросило условное наказание рэперу Гуфу по делу о грабеже

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Музыкант и его предполагаемый соучастник вину не признают.

Какой срок дадут Гуфу по делу о грабеже

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Прокурор попросил назначить рэперу Гуфу (Алексей Долматов — настоящее имя) два года лишения свободы условно по делу о конфликте в Подмосковье. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Аналогичное наказание гособвинение запросило для второго фигуранта дела — Геворка Саруханяна. Ранее оба обвиняемых вину не признали.

Кроме того, сторона обвинения ходатайствовала о переквалификации обвинения на статью о самоуправстве.

Инцидент произошел 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе в Наро-Фоминском городском округе. Как уточнили в суде, Долматов и Саруханян вступили в конфликт с мужчиной и похитили у него мобильный телефон Apple iPhone 14 Pro. По версии следствия, Саруханян удерживал потерпевшего, скручивая ему руки, а Долматов нанес несколько ударов по лицу и высказывал угрозы.

Позднее, в ноябре прошлого года, после освобождения из центра реабилитации для зависимых музыкант выступил на концерте в Москве с электронным браслетом. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

