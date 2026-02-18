«Они тоже плачут»: почему мужчины тяжелее женщин переживают расставания

Психолог Ланг: мужчины тяжелее женщин переживают расставания

Мужчины переживают расставание тяжелее, чем женщины. Об этом в беседе с aif.ru рассказал психолог Сергей Ланг.

По словам специалиста, мужчины болезненно переживают разрыв отношений в том случае, если они действительно хотели создать семью или когда брак был по любви.

«Это заблуждение, что только женщины переживают и плачут. Мужчины тоже плачут, пытаются спасти отношения», — пояснил эксперт.

Также Ланг добавил, что зачастую мужчина после расставания воспринимается как отрицательный персонаж. При этом неважно, кто был инициатором разрыва.

«Некоторые мужчины после расставания страдают даже больше, чем женщины. Кроме того, именно мужчина после развода воспринимается как отрицательный персонаж, при этом не так важно — ушла жена или он сам», — добавил Ланг.

Ранее сообщалось о том, как распознать скрытого тирана в начале отношений. Зачастую деспотичные наклонности маскируются под искреннее сопереживание и глубокую заинтересованность делами второй половины. Однако со временем такое внимание трансформируется в настоящую слежку, а обычные советы превращаются в жесткую критику принимаемых вами решений.

