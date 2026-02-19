Тяжелее, чем женщинам? Почему мужчины «умирают» при температуре 37 градусов

Главврач Тарасов: мужчины переносят простуду субъективно тяжелее женщин

Когда у мужчин температура тела поднимается до 37 градусов, он и правда чувствуют себя «при смерти». Об этом рассказал главврач челябинской городской больницы № 1 Дмитрий Тарасов в беседе с URA.RU.

«Речь пойдет о „мужском гриппе“ — когда мужчина с температурой 37,1 градусов чувствует себя чуть ли не при смерти. Шутки шутками, а исследования показывают, что мужчины действительно могут переносить простуду субъективно тяжелее, чем женщины», — уточнил врач.

Прежде всего, мужчинам сложнее переносить ОРВИ из-за гормональных особенностей. Так, тестостерон в ряде случаев ослабляет иммунный ответ. Кроме того, сильный пол не любит обращаться за медицинской помощью. Они часто переносят болезнь «на ногах», в результате чего клинические проявления недуга становятся более выраженными.

Также имеют место быть социальные стереотипы. Часто от мужчин требуют большей выносливости, чем от женщин. Именно поэтому их жалобы на самочувствие могут быть более эмоциональными — так они хотят получить желаемую поддержку и внимание от близких. Однако не стоит называть это симуляцией, так как подобное поведение связано с психосоциальными особенностями.

Хронические болезни и образ жизни тоже могут повлиять на тяжесть течение простуды. Многие мужчины страдают такими пагубными привычками, как курение и алкоголь — это тоже ослабляет иммунитет. Эксперты рекомендуют мужчинам не откладывать походы к врачу при первых признаках недомогания и отдохнуть.

Ранее 5-tv.ru писал, какие симптомы указывают на нехватку витаминов зимой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.