Шутил, танцевал и просился на СВО: каким запомнят ветерана ВОВ Ибрагима-Пашу Садыкова

Ушел из жизни самый известный ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков, который просил президента РФ Владимира Путина отправить его на СВО. Ему было 102 года. Он воевал под Сталинградом, сражался на Курской дуге, освобождал Киев. А недавно ему вручили заслуженную награду — Золотую Звезду.

Ибрагим-Паша до последнего старался вести активный образ жизни и танцевал зажигательные танцы на День Победы. О настоящем герое, который всегда рвался в бой — расскажет корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Эти кадры разлетелись по соцсетям: ветеран в центре круга уверенно танцует лезгинку. Движения легкие, улыбка, аплодисменты вокруг — тогда дагестанскому аксакалу было 100 лет. Живой, энергичный, с твердым взглядом.

«Мы еще молодые. Сегодня мне исполнилось сто лет и пять месяцев, и это маленький срок, мои года только начинаются», — считал ветеран ВОВ из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков.

Ибрагим-Паша Садыков ушел из жизни. В Махачкале ворота его дома открыты. Семья принимает соболезнования. На похороны едут люди со всего Дагестана.

«Когда началась Великая Отечественная война, он среди первых из своего селения пошел в военкомат, записался и ушел на фронт», — рассказал председатель дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Магарам Алимджанов.

Ибрагим-Паша Садыков воевал под Сталинградом и участвовал в Курской битве, освобождал Европу, Киев и Харьков, прошел всю войну.

«Он в госпитале встретил весть о том, что война закончилась, он полностью перебинтованный был с ног до головы», — вспомнил двоюродный брат Ибрагим-Паши Садыкова Шурадин Рамазанов.

За отвагу и стойкость его наградили орденами Славы II и III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и медалью Жукова.

«У него очень много наград. Он даже никогда не носил такие юбилейные медали. Очень тяжело, говорит, ходить не могу. Только самые настоящие, военные, как говорили, боевые награды», — добавил Шурадин Рамазанов.

Вот официальный наградной лист из архива на имя Садыкова. В документе подробно описан бой 24 февраля 1945 года. И вот, что важно: несмотря на численное превосходство противника, боец Ибрагим-Паша смело повел своих автоматчиков в бой.

«В рукопашной схватке истребил семь солдат и одного офицера противника…»; «Истекая кровью, товарищ Садыков продолжал командовать отделением, которое отбивало одну за другой контратаки противника», — указано в документах.

После войны Ибрагим-Паша Султанович о боевых подвигах рассказывал спокойно и без преувеличений. Вот это интервью журналисты записывали у него дома четыре года назад. Ветеран вспоминал, как однажды на фронте полез в подбитый танк спасать механика, который все не выходил.

«Он, оказывается, вышел из нижнего люка, и тут он вспыхнул. Пламя меня прихватило. Но я не ушел с фронта», — рассказывал ветеран ВОВ, герой Российской Федерации Ибрагим-Паша Садыков.

Даже в преклонном возрасте Садыков не переставал шутить. У него было отличное чувство юмора.

«Он мог шутить как с молодежью, так и с взрослыми. Находил общий язык со всеми. Про свой возраст, он шутил постоянно. «Хочу жениться, найдите мне жену», — рассказал ветеран СВО, первый чемпион мира по танковому биатлону Марат Халиков.

В мае 2024 Владимир Путин присвоил Садыкову звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в годы войны. Сам ветеран во время церемонии награждения признался, что хотел бы отправиться в зону специальной военной операции, однако из-за возраста его не приняли.

Здесь не произносят громких слов. Люди подходят к родным, вспоминают встречи, благодарят за воспитание и пример. Многие знали Ибрагим-Пашу Садыкова лично, кто-то видел лишь на встречах со школьниками или на параде 9 Мая, но для всех он был человеком, к которому относились с большим уважением.

Прощание с ветераном прошло по мусульманским традициям. Ибрагим-Паша Садыков был похоронен с воинскими почестями — как солдат и как Герой Отечества.

