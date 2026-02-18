Жительница Канады заговорила с русским акцентом после операции на глазу

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 3 001 0

Теперь она пытается избавиться от проблем с речью.

Есть ли последствия у операции на глазах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Канаде местная жительница внезапно начала говорить с выраженным русским акцентом после перенесенного хирургического вмешательства. Об этом сообщает Mirror.

По словам 56-летней женщины, она легла на операционный стол для проведения несложной процедуры в области глаза. Придя в сознание, она обнаружила, что ее манера речи кардинально изменилась.

Сама героиня истории признается, что чувствует себя крайне неуютно, так как люди начали относиться к ней как к мигрантке. При этом она всю жизнь прожила в провинции Онтарио.

«Я пыталась заговорить с медсестрами, но слова вырывались с русским акцентом. Я была в замешательстве и не могла это остановить», — вспоминает женщина.

Специалисты диагностировали у пациентки синдром иностранного акцента. Это исключительное нарушение работы мозга, возникающее из-за повреждений речевых центров.

Проблемы со здоровьем у канадки начались еще в ноябре 2023 года после инсульта, вызвавшего расстройство речевой функции и нарушение автоматизированных действий. Женщина долго посещала терапевтов, чтобы восстановить речь. Однако именно февральская операция 2024 года привела к смене произношения.

Многодетная мать вынуждена жить на пособие по инвалидности, так как не может работать.

В ближайшие два года врачи планируют проводить интенсивную терапию, чтобы вернуть женщине ее истинное произношение. Женщина надеется на успех лечения, так как чувствует себя «сломленной» из-за утраты привычного «я».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.15
-0.59 90.27
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:30
Венгрия и Словакия остановили поставки дизельного топлива на Украину
22:19
«Настоящая махина»: в Антарктиде впервые замечена акула
22:14
Никаких симптомов: у подростка обнаружили почку размером с пятилитровую бутылку
22:00
Путин положительно оценил развитие отношений России и Кубы
21:35
Со вкусом богатства: в Москве на Масленицу испекли золотые блины
21:23
Собянин: бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах «Мои документы»

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
Жительница Канады заговорила с русским акцентом после операции на глазу
Ультиматум, гнев, раскол: самые громкие откровения принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как красиво поздравить с 23 февраля папу, мужа и бойцов СВО
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть