Никаких симптомов: у подростка обнаружили почку размером с пятилитровую бутылку

У подростка обнаружили почку размером с пятилитровую бутылку

У 17-летнего юноши во время медосмотра перед трудоустройством обнаружили гигантскую почку, достигшую размеров пятилитровой бутылки. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Подросток чувствовал себя абсолютно здоровым и никогда не жаловался на проблемы с мочевыделительной системой. Однако во время УЗИ врачи увидели объемное образование, а левая почка на снимке фактически отсутствовала. Пациента срочно направили в стационар детской городской клинической больнице № 1.

Настоящая бомба замедленного действия

Фото: Министерство здравоохранения Новосибирской области/zdrav.nso.ru

Как рассказала детский хирург-уролог Ирина Живолуп, у подростка диагностировали гидронефроз левой почки с полным отсутствием функционирующей паренхимы — основной ткани органа.

Гидронефроз — это заболевание, при котором из-за нарушения оттока мочи расширяются полости почки. Внутри нее повышается давление и постепенно разрушается ткань. Патология может долго протекать бессимптомно и выявляется случайно.

В этом случае почка увеличилась до гигантских размеров и занимала почти весь объем брюшной полости, сдавливая соседние органы.

«Это была настоящая „бомба замедленного действия“: любая травма, случайный удар в живот — и мешок мог разорваться внутри», — отметили врачи в больнице.

Операция через «замочную скважину»

Операцию провела бригада хирургов — Ирина Живолуп, Максим Климович и Денис Быков.

Через четыре небольших прокола врачи сначала откачали скопившуюся жидкость, а затем удалили орган. На данный момент подросток идет на поправку.

Врачи напомнили о важности медосмотров

Медики подчеркнули, что профилактические обследования — это не формальность. Именно благодаря УЗИ удалось обнаружить «немую» патологию, которая могла привести к тяжелым последствиям.

Регулярные медосмотры позволяют выявлять заболевания на ранней стадии и в буквальном смысле спасают жизнь.

