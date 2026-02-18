«Настоящая махина»: в Антарктиде впервые замечена акула

В Антарктиде впервые была замечена акула

В районе Южных Шетландских островов исследователи впервые в истории зафиксировали присутствие крупной акулы в антарктическом регионе. Об этом сообщает The Independent.

Глубоководная камера, установленная специалистами Центра Minderoo–UWA при Университете Западной Австралии, засняла особь длиной от трех до четырех метров на глубине около 490 метров.

Это открытие стало полной неожиданностью для научного сообщества. Ранее считалось, что экстремально низкие температуры Южного океана делают его непригодным для жизни акул. Температура воды в месте обнаружения хищника составляла всего 1,27 градуса Цельсия.

«Мы не ожидали увидеть акул, потому что существует общее правило: в Антарктике акул нет. И это не маленькая особь — это настоящая махина», — поделился эмоциями директор исследовательского центра Алан Джеймисон.

Он подчеркнул, что в научной литературе до настоящего момента не было подтвержденных свидетельств встреч с представителями этого отряда южнее 60-й параллели. Биолог-консервационист Питер Кайн из Университета Чарльза Дарвина подтвердил уникальность находки. Он отметил, что подобных южных регистраций в истории наблюдений еще не существовало.

На полученных кадрах видно, как массивная акула медленно проплывает над морским дном. В том месте также был замечен скат, чье присутствие в этих широтах является привычным.

Специалисты полагают, что акулы могли скрываться в этом регионе и раньше, однако их не удавалось обнаружить из-за специфических условий Южного океана. Вода здесь разделена на слои. На глубине полукилометра существует относительно теплый пласт, пригодный для жизни крупных падальщиков. Предполагается, что эти рыбы питаются останками гигантских кальмаров и тушами китов.

Сложность изучения этих мест заключается в том, что наблюдения возможны только в короткий летний период с декабря по февраль. Ученые также задаются вопросом, не связано ли появление хищника с глобальным потеплением. Однако для окончательных выводов о миграции видов из-за изменения климата пока недостаточно статистических данных.

