Проснулись без стены: автомобиль взлетел на 30 метров и врезался в дом

People: автомобиль взлетел на 30 метров и врезался в дом

В американском городе Тигард пикап буквально взлетел в воздух и врезался в жилой дом. В нем в момент находилась семья из пяти человек. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Однако водителю уже предъявлены обвинения. Об этом сообщает People.

Снес половину дома

По словам домовладельца, авария произошла около трех часов ночи. Удар был такой силы, что первый этаж оказался серьезно разрушен. Семья выбралась через черных ход.

«Я просто услышал „Бах!“, и дом затрясся. Спустился вниз — а передней части дома просто нет», — рассказал он.

Машина пролетела десятки метров

По данным полиции, 33-летний водитель двигался по Шоллс-Ферри-роуд на высокой скорости и небрежно управлял автомобилем. Грузовик наехал на земляной вал у обочины. После этого он взлетел примерно на 30 метров и врезался в кирпичную стену дома на.

Позже полиция опубликовала запись с камеры дверного звонка соседей. На кадрах видно, как автомобиль поднимается в воздух, прежде чем рухнуть на здание.

Обвинения водителю

Когда полицейские прибыли на место, водитель и пассажир находились без сознания и были зажаты в салоне. Спасатели извлекли их и доставили в больницу с незначительными травмами.

После аварии владельцу пикапа предъявили обвинения в неосторожном вождении и создании угрозы безопасности.

Дом семьи серьезно поврежден. Однако хозяин признается, что главное — никто не пострадал. Его жена и трое маленьких детей спали на втором этаже и остались невредимы.

