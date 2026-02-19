«Хотят быть похожими тебя, а не на Брэда Питта»: Курцын о своем вкладе в воспитание детей

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 51 0

Актер открыл в родном Ярославле школу каскадеров и боевых искусств, чтобы правильно развивать и воспитывать подростков.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Роман Курцын сообщил о своем новом проекте — открытии школы каскадеров и боевых искусств

Актер Роман Курцын сообщил о своем новом проекте — открытии школы каскадеров и боевых искусств в родном Ярославле. Артист в беседе с корреспондентом с 5-tv.ru заверил, что стремится создать условия для правильного воспитания и развития подростков в своей стране.

«Безусловно, у нас у всех, у артистов, есть такие амбиции и мечты об Оскаре. Но я думаю, что очень круто вкладывать (силы. — Прим.ред.) в нынешнее поколение нашей страны. Вот у меня школа каскадеров, школа каратэ, общеобразовательная школа для детей… И когда твои ученики говорят о том, что они хотят быть похожими на тебя, это много стоит, <…> никто не говорит, что «я хочу быть похожим на Брэда Питта», — рассказал Курцын.

По словам актера, самое важное в процессе воспитания — это личный пример, который оказывает сильное влияние на детей. Курцын отметил, что как и в жизни, так и в педагогической деятельности важно, чтобы дети видели и перенимали ценности и принципы от старших.

«Также как со своими детьми. Хочешь ты этого или не хочешь — твой ребенок будет похож на тебя в любом случае», — добавил он.

