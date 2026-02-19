«Столото» подвел итоги в сфере благотворительности и КСО за 2025 год

В 2025 году «Столото» из собственных средств поддержал около 30 спортивных и социальных проектов разной направленности, сообщила пресс-служба крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей.

В рамках благотворительной деятельности «Столото» в 2025 году поддержку получили порядка 70 проектов. Одним из ключевых направлений стали благотворительные тиражи лотереи «Русского Лото». Так, в апреле 2025 года состоялся в третий раз благотворительный пасхальный тираж «Русского лото». Десять рублей с каждого билета были направлены на дела милосердия. По итогам этого тиража православной службе «Милосердие» было перечислено 48,7 млн рублей, что позволило реализовать более 50 проектов. Еще одним знаковым событием стал первый благотворительный тираж «Русского лото», приуроченный к 80-летию Победы, по итогам которого 15 млн рублей были направлены фонду «Память поколений» для оказания адресной помощи ветеранам.

«Каждая история адресной поддержки — это выражение благодарности поколению, отстоявшему страну, и пример того, как общие усилия помогают изменить жизнь тех, кто заслуживает нашего внимания и заботы. Программа помощи ветеранам будет продолжена в 2026 году в других городах России», — заявила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

Еще один важный благотворительный проект «Столото» — проведение грантового конкурса для некоммерческих организаций. На эти цели «Столото» направил 4,8 млн рублей из собственных средств, восемь проектов-победителей получили средства на реализацию социально значимых инициатив.

Также в 2025 году в рамках продвижения спорта и здорового образа жизни компания поддержала более 30 спортивных инициатив, уделяя особое внимание развитию инклюзивного спорта и поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди реализованных программ — поддержка ключевых соревнований по бобслею и скелетону, «Народные Игры ГТО Спортлото», проект «Мотивационные встречи с паралимпийскими спортсменами» и многое другое.

