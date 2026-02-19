Такера Карлсона задержали в Израиле

Айшат Татаева
У журналиста конфисковали паспорт, а его исполнительного продюсера увели на допрос.

Такера Карлсона задержали и допросили в аэропорту Израиля

Фото: © Getty Images/Al Drago / Contributor

Журналиста Такера Карлсона задержали и допросили в аэропорту Бен-Гурион в Израиле из-за интервью с послом США Майком Хаккаби. Об этом сам журналист рассказал Daily Mail.

У Карлсона конфисковали паспорт, а его исполнительного продюсера увели на допрос, чтобы узнать, о чем шла речь в интервью. Сейчас журналиста отпустили, он покинул страну.

В публиувции отмечено, что основной темой предполагаемой встречи американского журналиста с Хаккаби должно было стать обсуждение вопроса о положении христианского населения в Израиле. Инициатором прямого диалога выступил сам посол, предложивший открыто рассмотреть данную проблематику.

Ранее, 28 января, Такер Карлсон выразил серьезную обеспокоенность текущей ситуацией в США. По его мнению, массовые беспорядки, охватившие различные города страны, могут свидетельствовать о начале системного кризиса государственного масштаба. Журналист подчеркнул, что происходящие события указывают на глубокие проблемы в фундаменте американского общества. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

