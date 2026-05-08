Fox News: ВС США нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас

Анастасия Антоненко
Вооруженные силы (ВС) США атаковали иранский торговый порт Кешм, расположенный на одноименном острове. Он является крупнейшим в Ормузском проливе. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Также удары пришлись и по городу Бендер-Аббас. При этом журналистка отметила, что новые удары не означают возобновление конфликта.

По данным агентства Fars, в результате обстрела пирс Бахман на острове Кешм был значительно поврежден. Это стало последствиями перестрелки между иранскими силами и противником.

США официально не комментировали эту информацию.

Ранее иранские Вооруженные силы атаковали три американских эсминца при помощи беспилотников и ракет. Действия произошли в акватории Ормузского пролива.

В результате обстрела корабли США были вынуждены передислоцироваться в сторону Оманского залива.

До этого, 6 мая, в иранском портовом городе Бендер-Аббас и городе Бушер, расположенном на юго-западе исламской республики, прогремели взрывы. Характерный звуки были слышны и на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе.

