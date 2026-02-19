Далеко отошла от берега: крокодила с растерзанной женщиной в пасти сняли на видео

Daily Mail: крокодила с растерзанной женщиной в пасти сняли на видео

В Индонезии огромный крокодил напал на 35-летнюю женщину по имени Джусмитавати. Он утащил ее под воду и растерзал во время сбора морепродуктов. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедия разыгралась на глазах у подруги погибшей, когда женщины занимались поисками моллюсков. Пострадавшая слишком далеко отошла от береговой линии, что сделало ее легкой добычей для затаившейся рептилии. Агрессивное животное мгновенно атаковало жертву и скрылось на глубине реки. После того как очевидица подняла тревогу, на место происшествия прибыли супруг женщины и другие местные жители. Они начали масштабные поиски.

Спустя некоторое время хищник неожиданно показался на поверхности воды, удерживая тело растерзанной женщины в челюстях. Свидетели запечатлели ужасающее зрелище на видео. Один из присутствующих мужчин предпринял попытку ударить массивное пресмыкающееся длинной палкой, надеясь, что крокодил выпустит добычу, однако зверь проигнорировал удар и начал отплывать.

Преследование продолжалось до тех пор, пока люди не применили огнестрельное оружие. Получив ранение, рептилия разжала пасть и ушла на дно. Несмотря на то что Джусмитавати удалось оперативно извлечь на берег, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и спасти ее не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.