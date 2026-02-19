«Мы жили друг для друга»: дочь Баталова написала родителям душераздирающее письмо

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Мария поделилась воспоминания о детстве.

Дочь Алексея Баталова Мария обратилась к покойным родителям

Фото: Саверкин Александр/ТАСС

Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Мария написала родителям душераздирающее письмо

Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова и цирковой артистки Гитаны Леонтенко Мария написала проникновенное послание своим ушедшим родителям. Текст прозвучал в эфире федерального телеканала и вызвал сильный эмоциональный отклик у зрителей.

В своем письме Мария поделилась воспоминаниями о детстве и атмосфере, в которой росла. Она рассказала, что, несмотря на постоянные разъезды отца и ее собственные поездки на лечение, родители никогда не теряли связи друг с другом.

«Сейчас, вспоминая детство, и последующие годы, дивлюсь. Отец ездил по командировкам и меня часто возили на лечение, но ни одного дня не было, чтобы мама и папа не перезванивались. Если батюшка работал на даче — писал книгу, с ребятами репетировал, либо строил, то все равно по пять-шесть раз бегал к телефону-автомату. Мы любили быть одни, не включали радио или телевизор. Мы жили друг для друга вне своего времени. Мама обладала способностью за несколько мгновений переноситься вслед за отцом в разные эпохи. Для нас такие часы были, возможно, смыслом жизни. Настоящим счастьем», — высказалась звездная наследница.

В феврале 2026 года стало известно о смерти Гитаны Леонтенко — вдовы народного артиста СССР. Ей было 90 лет. Позднее в Москве прошла церемония прощания. Организацией похорон занималась Мария. В детстве ей поставили диагноз ДЦП, из-за чего она не может передвигаться самостоятельно, однако интеллектуально и ментально полностью здорова.

У Алексея Баталова также есть старшая дочь Надежда — от первого брака с Ириной Ротовой, который длился с 1948 по 1958 год. С Гитаной Леонтенко актер связал свою жизнь в 1963 году. Их союз продлился более полувека — до смерти Баталова в 2017 году.

Мария Баталова проводила в последний путь свою мать 6 февраля. Церемония прошла на Преображенском кладбище в Москве: актрису похоронили рядом с ее супругом. До начала погребения Мария находилась у могилы, держа в руках фотографию матери.

Когда наступил момент проститься традиционной горстью земли, женщине понадобилась помощь окружающих. С поддержкой близких Мария все же смогла выполнить этот тяжелый обряд.

Она не покидала место захоронения до самого окончания церемонии. Позже Баталова подъехала к могилам родителей вместе с адвокатом Татьяной Кириенко. Со слезами на глазах она простилась с обоими — теперь ее мать и отец покоятся рядом.

