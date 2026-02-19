Проценты под прицелом: как вклады повлияют на льготы пенсионеров

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 88 0

С марта меняется порядок расчета социальной поддержки для пожилых граждан с банковскими накоплениями.

Как вклады повлияют на льготы пенсионеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вклады в банке повлияют на льготы пенсионеров

С наступлением марта 2026 года для пенсионеров, имеющих депозиты и накопительные счета, начнут действовать новые правила учета доходов при назначении различных мер господдержки. Об этом сообщает портал PNZ.

Речь не идет о запрете вкладов или изъятии средств. Изменения касаются исключительно того, как государственные органы оценивают финансовое положение пожилых граждан при предоставлении доплат и субсидий. Теперь при расчете нуждаемости будут более внимательно учитывать доход, полученный в виде процентов по банковским счетам, а также объем накопленных средств.

Органы соцзащиты и Социальный фонд начнут активнее включать проценты по депозитам в общий доход заявителя. Это особенно важно для тех, кто оформляет социальную доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума, получает компенсации за коммунальные услуги или претендует на региональные выплаты для малообеспеченных.

Если суммарный доход с учетом банковских процентов превысит установленный предел, размер поддержки может быть снижен либо в ней вовсе откажут. При этом проценты засчитываются полностью — вне зависимости от того, снимаются они со счета или остаются на вкладе, увеличивая сумму накоплений.

Отдельное внимание уделят пенсионерам с крупными суммами на счетах. Наличие значительных накоплений может рассматриваться как финансовый резерв, что влияет на оценку степени нуждаемости. В ряде регионов подобная практика уже применяется: внушительные депозиты становятся основанием для отказа в отдельных льготах.

Основанием для ужесточения контроля стала цифровая интеграция между банками, налоговыми органами и социальными ведомствами. Информация о начисленных процентах и движении средств теперь автоматически передается в соответствующие структуры. Это позволяет быстрее выявлять расхождения между реальными доходами и данными, указанными при подаче заявления на выплаты.

Все решения — о назначении, пересмотре или отмене льгот — будут оформляться официально с уведомлением гражданина. Пенсионер вправе запросить детальные расчеты и разъяснения, чтобы понять, какие именно показатели повлияли на итоговое решение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.15
-0.59 90.27
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля суд приговорил к пожизненному заключению
10:53
В исправительной колонии Забайкалья выявили террористическую ячейку
10:42
В Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке задержания полицейскими
10:32
Песков заявил об интересе иностранцев к повестке дня Путина
10:18
«Масленица — это время карнавала»: мастер масок об особенностях традиции ряженья
10:10
Священный месяц Рамадан 2026: что можно и нельзя делать, правила поста, расписание намазов

Сейчас читают

Резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки беспилотников ВСУ
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 февраля по 1 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть