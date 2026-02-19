В Челябинске суд вынес приговор четырем участникам ОПГ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Их жертвами были преимущественно предприниматели.

Приговор участникам ОПГ Челябинска

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Челябинске осудили четырех членов организованной преступной группы (ОПГ). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Еманжелинским городским судом Челябинской области признаны виновными участники ОПГ по трем статьям уголовного кодекса России: «Похищение человека», «Разбой группой лиц» и «Вымогательство в особо крупном размере».

Двое фигурантов были приговорены к 11 годам лишения свободы, еще двух членов ОПГ осудили на десять с половиной лет. Все четверо будут отбывать наказания в колониях строгого режима.

По информации следствия, жертвами преступников были преимущественно предприниматели. Осужденные во время совершения преступлений использовали оружие, прибегали к насилию и причиняли вред здоровью различной тяжести.

Задержаны злоумышленники были в 2024 году благодаря совместным действиям УФСБ и полиции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд приговорил двух подростков к семи и семи с половиной годам колонии за поджог военного вертолета на авиабазе в Омске. Сделали они это по поручению куратора, который обещал заплатить им 20 тысяч долларов. Но деньги они так и не получили.

