В Челябинске суд вынес приговор четырем участникам ОПГ

В Челябинске осудили четырех членов организованной преступной группы (ОПГ). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Еманжелинским городским судом Челябинской области признаны виновными участники ОПГ по трем статьям уголовного кодекса России: «Похищение человека», «Разбой группой лиц» и «Вымогательство в особо крупном размере».

Двое фигурантов были приговорены к 11 годам лишения свободы, еще двух членов ОПГ осудили на десять с половиной лет. Все четверо будут отбывать наказания в колониях строгого режима.

По информации следствия, жертвами преступников были преимущественно предприниматели. Осужденные во время совершения преступлений использовали оружие, прибегали к насилию и причиняли вред здоровью различной тяжести.

Задержаны злоумышленники были в 2024 году благодаря совместным действиям УФСБ и полиции.

