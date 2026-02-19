Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля суд приговорил к пожизненному заключению

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Он был признан виновным в организации мятежа и подрыве конституционного строя страны.

Приговор бывшему президента Южной Кореии

Фото: Reuters/Soo-hyeon Kim

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд в Южной Корее приговорил бывшего президента республики Юн Сок Еля к пожизненному заключению. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Политика обвинили в организации мятежа, после того, как он ввел 3 декабря 2024 года военное положение в стране. При этом ни боевых действий, ни других экстренных ситуаций в Южной Корее в этот момент не было. Военное положение продлилось шесть часов.

Также Юн Сок Ель мобилизовал войска и полицию, чтобы оцепить парламент и лишить депутатов возможности отметить введенное положение.

Кроме того, его обвиняют в сговоре с бывшим министром обороны Ким Ен Хеном и другими лицами с целью организации беспорядков и подрыва конституции.

Прокуратура запрашивала для экс-президента смертную казнь. Такой приговор не выносился в Южной Корее почти 30 лет. Последний раз суд в этой стране осуждал на смерть в 1997 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что южнокорейский суд приговорил бывшего президента Юн Сок Еля к пяти годам тюрьмы. Он был признан виновным по делу о препятствии правосудия, подделыванию официальных документов и в нарушении юридических процедур, обязательных для введения военного положения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-13° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.15
-0.59 90.27
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:13
Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля суд приговорил к пожизненному заключению
10:53
В исправительной колонии Забайкалья выявили террористическую ячейку
10:42
В Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке задержания полицейскими
10:32
Песков заявил об интересе иностранцев к повестке дня Путина
10:18
«Масленица — это время карнавала»: мастер масок об особенностях традиции ряженья
10:10
Священный месяц Рамадан 2026: что можно и нельзя делать, правила поста, расписание намазов

Сейчас читают

Резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки беспилотников ВСУ
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 февраля по 1 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть