Народный саундтрек: как песня «Юность в сапогах» из сериала «Солдаты» покорила миллионы зрителей
Проект привлек не только мужскую, но и женскую аудиторию и сохранил при этом узнаваемые черты военной жизни.
Фото: Кадр из сериала «Солдаты», 2004г.
Музыкант Феклистов согласился написать песню к «Солдатам» после просмотра серий
Создание саундтрека к сериалу «Солдаты» — «Юность в сапогах» — оказалось довольно необычным. Про то, как зарождался хит, полюбившийся миллионам, можно узнать на телеканале МУЗ-ТВ в новом выпуске серии музыкальных расследований «Хит Сториз», который выйдет 21 февраля в преддверии Дня защитника Отечества.
Сериал стартовал летом 2004 года и быстро завоевал популярность. Однако изначально проект задумывался совсем иначе. Сценарист Леонид Купридо отметил, что первая версия истории вообще не была связана с армией.
В пилотной идее фигурировали инопланетяне, которые пытались изучить Землю, внедрив специальный чип в голову призывника. Пришельцы, наблюдая за его службой, делали выводы о жителях планеты. Впоследствии концепцию полностью переработали и отказались от фантастической линии.
Кинокритик Николай Никулин подчеркнул, что успех сериала оказался закономерен. По его мнению, зрителям вряд ли была бы интересна реалистичная и жесткая армейская драма, однако авторы выбрали легкий, местами абсурдный тон. Благодаря этому проект привлек не только мужскую, но и женскую аудиторию и сохранил при этом узнаваемые черты армейской жизни.
На этапе запуска съемок продюсеры столкнулись с еще одной задачей — им необходимо было найти подходящую песню для заставки. После чего музыкальный редактор проекта познакомился с лидером группы «Конец фильма» Евгением Феклистовым. Сначала артист скептически отнесся к предложению написать саундтрек, но после просмотра первых серий изменил свое мнение. Он признал, что сериал получился ярким и неожиданным.
Группа «Конец фильма».
Песня «Юность в сапогах» сначала прозвучала в промороликах, а затем стала заглавной темой сериала. Мелодия мгновенно полюбилась зрителям и заняла второе место по популярности среди российских саундтреков.
По воспоминаниям Феклистова, однажды он услышал свою композицию в рингтоне незнакомого человека в супермаркете, и именно тогда, по его словам, он по-настоящему ощутил масштаб успеха.
Музыкантам пообещали снять клип при том условии, если песня окажется удачной. Ролик создали по классической схеме, в которой съемки выступления группы дополнили кадрами с актерами из сериала.
