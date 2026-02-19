Народный саундтрек: как песня «Юность в сапогах» из сериала «Солдаты» покорила миллионы зрителей

Музыкант Феклистов согласился написать песню к «Солдатам» после просмотра серий

Создание саундтрека к сериалу «Солдаты» — «Юность в сапогах» — оказалось довольно необычным. Про то, как зарождался хит, полюбившийся миллионам, можно узнать на телеканале МУЗ-ТВ в новом выпуске серии музыкальных расследований «Хит Сториз», который выйдет 21 февраля в преддверии Дня защитника Отечества.

Сериал стартовал летом 2004 года и быстро завоевал популярность. Однако изначально проект задумывался совсем иначе. Сценарист Леонид Купридо отметил, что первая версия истории вообще не была связана с армией.

В пилотной идее фигурировали инопланетяне, которые пытались изучить Землю, внедрив специальный чип в голову призывника. Пришельцы, наблюдая за его службой, делали выводы о жителях планеты. Впоследствии концепцию полностью переработали и отказались от фантастической линии.

Кинокритик Николай Никулин подчеркнул, что успех сериала оказался закономерен. По его мнению, зрителям вряд ли была бы интересна реалистичная и жесткая армейская драма, однако авторы выбрали легкий, местами абсурдный тон. Благодаря этому проект привлек не только мужскую, но и женскую аудиторию и сохранил при этом узнаваемые черты армейской жизни.

На этапе запуска съемок продюсеры столкнулись с еще одной задачей — им необходимо было найти подходящую песню для заставки. После чего музыкальный редактор проекта познакомился с лидером группы «Конец фильма» Евгением Феклистовым. Сначала артист скептически отнесся к предложению написать саундтрек, но после просмотра первых серий изменил свое мнение. Он признал, что сериал получился ярким и неожиданным.

Группа «Конец фильма». Фото: Кадр из программы «Хит Сториз», МУЗ-ТВ

Песня «Юность в сапогах» сначала прозвучала в промороликах, а затем стала заглавной темой сериала. Мелодия мгновенно полюбилась зрителям и заняла второе место по популярности среди российских саундтреков.

По воспоминаниям Феклистова, однажды он услышал свою композицию в рингтоне незнакомого человека в супермаркете, и именно тогда, по его словам, он по-настоящему ощутил масштаб успеха.

Музыкантам пообещали снять клип при том условии, если песня окажется удачной. Ролик создали по классической схеме, в которой съемки выступления группы дополнили кадрами с актерами из сериала.

