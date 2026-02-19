Лавина сошла на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии

Лавина сошла на территории горнолыжного курорта Архыз в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Попавших под лавину людей вытащили из-под снега. По предварительным данным, медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

К тому же собеседник 5-tv.ru сообщил, что снегом завалило два дома и автомобиль. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают экстренные службы.

Подобные инциденты до этого происходили и на других российских курортах. Так, 31 декабря на склоне в Сочи под снежной массой оказалась несовершеннолетняя девочка. Ребенка удалось оперативно найти и передать медикам.

По словам отца пострадавшей, он катался вместе с дочерью, когда заметил движение снега. Девочка оказалась под завалом, после чего к поискам подключились находившиеся рядом лыжники. Примерно через 20 минут один из них обнаружил ребенка, прощупав снег палками.

Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, ушибы и растяжения. После оказания первой помощи ее госпитализировали для дальнейшего лечения.

Ранее, писал 5-tv.ru, в австрийских Альпах погибли пять лыжников при сходе лавин. На место происшествия оперативно прибыли спасательные вертолеты, подразделения горных спасателей и Красный Крест. Поисково-спасательная операция длилась несколько часов и проходила в сложных погодных условиях.

