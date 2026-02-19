«Не будем этого делать»: Песков о текущей стадии переговоров России и Украины

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 55 0

Женевский раунд стартовал 17 февраля.

Фото, видео: Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: текущая стадия переговоров не предполагает публичного обсуждения

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине находятся на стадии, не предполагающей публичного обсуждения деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не хотим вдаваться в подробности и не будем этого делать», — подчеркнул он.

Где проходят переговоры и в каком формате

В настоящее время идут многосторонние переговоры России и Украины при посредничестве США. Основной площадкой стала Женева, где встречи проходят как в формате прямого диалога между Москвой и Киевом, так и с участием американской стороны.

Женевский раунд стартовал 17 февраля. Ранее несколько встреч прошли в Абу-Даби в формате Россия — Украина — США. Там обсуждались военные аспекты, а также механизмы контроля и мониторинга возможного прекращения огня.

Ключевые темы и разногласия

Стороны обсуждают параметры перемирия, создание демилитаризованной зоны и механизмы контроля за соблюдением договоренностей.

Наиболее острые разногласия касаются статуса территорий.

Москва добивается вывода украинских войск из Донбасса. Киев, в свою очередь, настаивает как минимум на сохранении текущей линии фронта и отвергает передачу территорий.

Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским характеризует переговоры как «тяжелые, но деловые». Он отметил серьезные разногласия, но заявил о готовности продолжать диалог.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.15
-0.59 90.27
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:23
Лавина сошла на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии
13:17
Принца Эндрю задержали по делу Эпштейна
13:13
Народный саундтрек: как песня «Юность в сапогах» из сериала «Солдаты» покорила миллионы зрителей
12:55
«Не будем этого делать»: Песков о текущей стадии переговоров России и Украины
12:41
Дело не только в тепле: почему собаки любят спать в постели хозяев
12:34
«Планируют возвращаться»: где пройдут следующие переговоры по Украине

Сейчас читают

История нашего времени: на катке в центре Москвы отметили финал второго сезона сериала «Ландыши»
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 февраля по 1 марта
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Лунный посевной календарь для садоводов и огородников — 2026: когда и что сажать

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть