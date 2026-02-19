Счет на секунды: сирена вертолета спасла дайверов от гигантской акулы-людоеда

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 49 0

Пилоты экстренной службы вовремя заметили хищника и предотвратили трагедию в океане.

Сирена вертолета спасла дайверов от гигантской акулы-людоеда

Фото: www.globallookpress.com/AGAMI/V. Legrand, via www.imago-

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Need To Know: сирена вертолета спасла дайверов от гигантской акулы-людоеда

В штате Западная Австралия экипаж спасательного вертолета обнаружил огромную белую акулу в опасной близости от двух ныряльщиков. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел неподалеку от мыса Натуралист во время планового патрулирования прибрежной зоны. В ходе облета территории сотрудники службы Westpac Life Saver заметили под водой силуэт крупной рыбы, длина которой составляла около 4,5 метра. Хищник, известный как акула-людоед, находился всего в десяти метрах от людей, которые совершали погружение и совершенно не подозревали о нависшей над ними угрозе.

Чтобы привлечь внимание дайверов и заставить их немедленно покинуть воду, спасатели задействовали мощную сирену, установленную на борту воздушного судна. Весь процесс преследования человека морским обитателем был запечатлен камерами с вертолета.

Услышав предупредительный сигнал, любители подводного плавания оперативно среагировали на опасность: они поднялись на поверхность, взобрались на свои гидроциклы и на высокой скорости устремились к берегу, покинув зону потенциальной атаки. Благодаря бдительности авиационного патруля, прямого столкновения с агрессивным животным удалось избежать, и никто из участников происшествия не пострадал.

По данным журналистов, в начале текущего года в Австралии был зафиксирован резкий рост числа случаев нападения акул на отдыхающих. Только в период с 18 по 20 января в штате Новый Южный Уэльс произошло четыре подобных инцидента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.15
-0.59 90.27
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:08
Мрачные тайны опального брата Карла III: как принц Эндрю поплатился за дружбу с Эпштейном
17:02
«Несчастные бедолаги»: Семенович о мужчинах-зумерах
16:58
Ски-альпинист Филиппов выиграл первую олимпийскую медаль для России
16:47
Пик снегопада в Москве пройден: циклон смещается на север
16:46
«Я сволочь еще та»: Ахременко готова идти войной на бывшую Константина Соловьева
16:45
Счет на секунды: сирена вертолета спасла дайверов от гигантской акулы-людоеда

Сейчас читают

Суд подтвердил заочный арест продюсера «Ласкового мая» по делу о мошенничестве
Принца Эндрю задержали по делу Эпштейна
«А это вкусно»: SHAMAN лизнул озеро Байкал
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть