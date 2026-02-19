Счет на секунды: сирена вертолета спасла дайверов от гигантской акулы-людоеда

Need To Know: сирена вертолета спасла дайверов от гигантской акулы-людоеда

В штате Западная Австралия экипаж спасательного вертолета обнаружил огромную белую акулу в опасной близости от двух ныряльщиков. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел неподалеку от мыса Натуралист во время планового патрулирования прибрежной зоны. В ходе облета территории сотрудники службы Westpac Life Saver заметили под водой силуэт крупной рыбы, длина которой составляла около 4,5 метра. Хищник, известный как акула-людоед, находился всего в десяти метрах от людей, которые совершали погружение и совершенно не подозревали о нависшей над ними угрозе.

Чтобы привлечь внимание дайверов и заставить их немедленно покинуть воду, спасатели задействовали мощную сирену, установленную на борту воздушного судна. Весь процесс преследования человека морским обитателем был запечатлен камерами с вертолета.

Услышав предупредительный сигнал, любители подводного плавания оперативно среагировали на опасность: они поднялись на поверхность, взобрались на свои гидроциклы и на высокой скорости устремились к берегу, покинув зону потенциальной атаки. Благодаря бдительности авиационного патруля, прямого столкновения с агрессивным животным удалось избежать, и никто из участников происшествия не пострадал.

По данным журналистов, в начале текущего года в Австралии был зафиксирован резкий рост числа случаев нападения акул на отдыхающих. Только в период с 18 по 20 января в штате Новый Южный Уэльс произошло четыре подобных инцидента.

