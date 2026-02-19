«Точнейшие и тончайшие нюансы»: Путин о вероятности замены человека на ИИ в суде

Путин: технологии не заменят живого человека в суде

Новые технологии не смогут заменить в живую судью. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании судей общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.

«Бесспорно, во всяком случае сегодня, никакие технологии не заменят судью. Решения судов касаются судеб людей, и они должны приниматься человеком. Только он может увидеть, почувствовать, понять точнейшие нюансы в делах, точнейшие и тончайшие», — отметил глава государства.

Он добавил, что только люди обладают качествами, способными определить исход правовых споров. Эти качества основываются на опыте, общей культуре, интуиции, характере, чувстве справедливости и гуманизма.

Цифровые технологии используют не только на благо, но и во зло, в том числе и криминальные группировки, террористы и экстремисты. Также прогресс породил и новые формы преступности, например, злоумышленники для своих незаконных дел применяют цифровые валюты, уточнил Путин.

Президент отметил, что новые технологии многое меняют в нашей жизни. За современным прогрессом сложно даже уследить. И на практике оказывается, что многие возникающие ситуации не имеют системного нормативного регулирования. Поэтому он призвал Верховный суд активно использовать свое право на законодательную инициативу.

«Жизнь, что называется, опережает право. <…> Норма принимается, а жизнь ушла уже вперед. И очень многие вещи являются неурегулированными. Так было всегда. Особенно в периоды бурных изменений. И Верховный суд должен своевременно реагировать, формировать единые подходы и разъяснять их судам», — подчеркнул Путин.

