Вор должен сидеть в тюрьме? Путин высказался о наказании за мелкие правонарушения

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 55 0

Ответственность за преступление должна наступать неизбежно, однако выбор конкретной меры наказания относится к компетенции судебной системы.

Фото, видео: Валерий Шарифулин/ТАСС; 5-tv.ru

Путин: важно тщательнее подходить к заключению под стражу по небольшим правонарушениям

Президент России Владимир Путин поручил держать на особом контроле обоснованность заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых по делам, связанным с предпринимательской и иной экономической деятельностью.

По его словам, применение такой меры пресечения должно быть взвешенным и оправданным.

«На особом контроле прошу держать вопрос об обоснованности применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в ходе предпринимательской и иной экономической деятельности», — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на принцип неотвратимости наказания, который остается ключевым в правовой системе, лишение свободы не всегда является единственно возможным и разумным решением, особенно если речь идет о незначительных правонарушениях в сфере экономики.

«Ну, конечно, как в известном фильме было сказано, все мы помним, вор должен сидеть в тюрьме. Но есть нюансы. За какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека за решетку? Не всегда это обоснованно», — пояснил Путин.

К тому же президент напомнил, что ответственность за преступление должна наступать неизбежно, однако выбор конкретной меры наказания относится к компетенции судебной системы.

«Конечно, самое главное, мы это хорошо с вами знаем со скамьи университетской, с институтской. Самое главное, что? Чтобы наказание было неизбежным. А вот вопрос, касающийся того, какое это должно быть наказание, это вот как раз ваш вопрос», — отметил глава государства», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более восьми тысяч лиц в России привлечены к ответственности за коррупцию за 15 лет работы Следственного комитета. Преступники с каждым разом выбирают новые способы для обхождения закона, однако следователи всегда на шаг впереди. Иногда это требует совершенствования законодательства, что произошло с цифровым мошенничеством.

