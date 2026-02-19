Путин назвал проблемой высокую нагрузку на судей в России

Путин: высокая нагрузка на судей в России является проблемой

Высокая нагрузка на судей в России является проблемой, но принимаются меры. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов России.

«В числе наиболее серьезных проблем остается высокая нагрузка на судей <…> Меры по оптимизации нагрузки принимаются», — подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, продолжающаяся гуманизация уголовного законодательства повлияла на снижение нагрузки на уголовные суды. Владимир Путин добавил, что в России наблюдается нехватка порядка 15% судей в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

Также глава государства отметил, что в 2025 году впервые было зафиксировано уменьшение количества рассмотренных дел первой инстанции практически на 20%, причем почти для всех категорий дел.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин высказался о справедливости судов. По словам главы государства, каждое судебное решение должно быть максимально обоснованным и справедливым. Именно эти критерии определяют, насколько люди будут доверять не только судам, но и всей системе управления страной. Владимир Путин также добавил, что судебная власть сегодня выполняет одну из важнейших функций в государстве.

