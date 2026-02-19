Таинственная папка в руках офицера: полиция провела обыск в доме принца Эндрю

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Задержание прошло в день рождения брата короля Великобритании — ему исполнилось 66 лет.

Принц Эндрю скандал и арест: как связан с Джеффри Эпштейном

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Mirror: при обыске в доме принца Эндрю полицейского заметили с загадочной папкой

Таинственная папка с документами, которую сотрудник полиции вынес из резиденции брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, стала одной из самых обсуждаемых деталей громкого дела вокруг его ареста. Об этом сообщает Mirror.

По данным издания, оперативники в штатском прибыли на территорию поместья Сандрингем на нескольких автомобилях без опознавательных знаков. Арест прошел в день рождения опального принца — ему исполнилось 66 лет.

Свидетели заметили, как сотрудники покидали территорию резиденции. При этом один из офицеров нес в руках папку с документами.

На текущий момент Эндрю находится под стражей. Следственные мероприятия проходят не только в Норфолке, но и в Беркшире.

Подозрения в злоупотреблении полномочиями

Основанием для ареста стали материалы, опубликованные Министерством юстиции США. В распоряжении следствия оказались электронные письма, которые могут свидетельствовать о передаче отчетов об официальных государственных визитах третьим лицам.

Речь идет о поездках в Сингапур, Вьетнам и Гонконг. В частности, в ноябре 2010 года принц переслал конфиденциальное сообщение всего через пять минут после получения его от своего советника Амира Пателя.

«После тщательной оценки мы начали расследование по факту предполагаемого неправомерного поведения на государственной должности. Для нас крайне важно сохранить объективность следствия в процессе работы с партнерами», — заявил помощник главного констебля Оливер Райт.

Реакция дворца и ход следствия

Представители Букингемского дворца заявляли о готовности сотрудничать с правоохранительными органами при поступлении официального запроса.

Полиция также призвала общественность проявлять осторожность в публикациях, чтобы избежать обвинений в неуважении к суду.

Следствие продолжается. Обыски проходят по нескольким адресам, а изъятые документы, включая обнаруженную папку, будут тщательно изучены для установления всех обстоятельств возможной передачи секретной информации.

