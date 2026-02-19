Опального принца Эндрю после ареста увезли в неизвестном направлении

Его посадили в машину без опознавательных знаков.

Принц Эндрю — последние новости об аресте и связь Эпштейном

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

BBC News: Опального принца Эндрю после ареста увезли в неизвестном направлении

Брат короля Британии Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был взят под стражу по подозрению в ненадлежащем исполнении официальных обязанностей в период государственной службы. Опального принца увели в неизвестном направлении. Об этом сообщает BBC.

По данным издания, ни король Карл III, ни сотрудники Букингемского дворца не были заранее уведомлены о готовящейся операции. В рамках возбужденного уголовного дела детективы начали обыски сразу в нескольких объектах недвижимости в графствах Беркшир и Норфолк.

Обыски в резиденциях

Следственные действия затронули резиденцию Royal Lodge в Большом Виндзорском парке, где ранее проживал Эндрю. Также патрульные автомобили без опознавательных знаков прибыли на территорию поместья Сандрингем для изъятия возможных улик и цифровых носителей.

Текущее местонахождение арестованного официально не раскрывается. По данным британского законодательства, срок предварительного задержания может составлять до 96 часов.

Реакция Карла III

Король Карл III заявил, что узнал о задержании брата и глубоко обеспокоен этим. Он добавил, что правоохранительные органы могут рассчитывать на полное содействие со стороны королевской семьи.

«Пусть закон идет своим чередом», — подчеркнул монарх,

Суть подозрений

Поводом для расследования стали подозрения в возможной передаче конфиденциальной информации Джеффри Эпштейну. Это случилось в период, когда Эндрю занимал пост специального представителя Великобритании по торговле.

В британском праве такое преступление классифицируется как серьезное злоупотребление доверием общества. Несмотря на тяжесть обвинений, представители Маунтбеттена-Виндзора ранее категорически отрицали его причастность к противоправным действиям.

Заместитель премьер-министра Дэвид Лэмми подчеркнул, что в стране «никто не может стоять выше закона».

Расследование продолжается, а дальнейшие процессуальные решения будут зависеть от результатов обысков и анализа изъятых материалов.

