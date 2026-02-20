Базовые и углубленные: какие анализы помогут выявить рак на ранней стадии

Онколог Карасев: чтобы выявить рак, нужно сдать базовые и углубленные анализы

Чтобы выявить наличие рака, необходимо сдать базовые анализы и пройти углубленную диагностику. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал врач-онколог Иван Карасев.

По словам специалиста, нет определенного анализа, который выявляет все виды рака. Именно поэтому сначала следует пройти базовую проверку, которая характерна для всех групп населения. При высоких рисках и подозрении на ту или иную опухоль необходимо пройти углубленную диагностику.

«Базовый общий анализ крови, биохимический. Нужно в первую очередь обращать внимание на резкое и стойкое повышение СОЭ, это скорость оседания эритроцитов, снижение гемоглобина, какую-то деформацию в лейкоцитарной формуле, которая может <…> видоизменяться при лимфопролиферативных заболеваниях», — пояснил Карасев.

Также врач отметил, что в последнее время растет заболеваемость раком толстой кишки, поэтому необходимо начинать с 40 лет сдавать анализы кала. Гастро- и колоноскопия, по словам онколога, поможет выявить ранние формы рака желудочно-кишечного тракта.

«Помимо этого, следует отметить то, что существуют генетические анализы для групп высокого риска, в первую очередь это BRCA1 и BRCA2 по раку молочной железы и яичникам. И в заключение следует отметить, что онкомаркеры не используются для ранней диагностики рака», — заключил Карасев.

Ранее сообщалось о том, что врач назвала симптомы глиобластомы. Это одна из самых тяжелых форм рака мозга, которая отличается своим быстрым ростом. Врач отметила, что глиобластома на ранних стадиях почти не проявляется, а ее симптомы зависят от локализации опухоли. Они могут начинаться с обычной усталости, проблем с концентрацией внимания, а со временем включать головные боли, нарушения зрения, слуха и координации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.