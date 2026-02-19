«Его слюни продаю»: сколько стоит кусок льда, который лизнул SHAMAN

Сибиряк выставил на продажу лед, который лизнул SHAMAN на Байкале

Перформанс заслуженного артиста России Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, на Байкале обернулся неожиданным бизнес-проектом для местного жителя. Как сообщает Telegram-канал 112, предприимчивый сибиряк выставил на продажу тот самый кусок льда, к которому прикоснулся артист.

По словам продавца, он занимался подледной рыбалкой, когда стал свидетелем того, как артист решил лизнуть лед озера. «Звездный» товар он оценил в 50 тысяч рублей.

«Увидел, как это чудо его облизывает, и решил защитить хрупкую экосистему. Вырубил его слюни и продаю», — написал продавец в объявлении.

Бизнесмен готов торговаться, но доставку не предлагает. За уникальным сувениром придется ехать самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что артист развеял все опасения поклонников по поводу своего здоровья после перфоманса. Ярослав подчеркнул, что Байкал — одно из чистейших мест на планете, и бояться там нечего.

