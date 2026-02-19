«Его слюни продаю»: сколько стоит кусок льда, который лизнул SHAMAN
Продавец предлагает всем желающим поторговаться за эксклюзивный сувенир от артиста.
Фото: Telegram/Екатерина Мизулина/ekaterina_mizulina
Сибиряк выставил на продажу лед, который лизнул SHAMAN на Байкале
Перформанс заслуженного артиста России Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, на Байкале обернулся неожиданным бизнес-проектом для местного жителя. Как сообщает Telegram-канал 112, предприимчивый сибиряк выставил на продажу тот самый кусок льда, к которому прикоснулся артист.
По словам продавца, он занимался подледной рыбалкой, когда стал свидетелем того, как артист решил лизнуть лед озера. «Звездный» товар он оценил в 50 тысяч рублей.
«Увидел, как это чудо его облизывает, и решил защитить хрупкую экосистему. Вырубил его слюни и продаю», — написал продавец в объявлении.
Бизнесмен готов торговаться, но доставку не предлагает. За уникальным сувениром придется ехать самостоятельно.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что артист развеял все опасения поклонников по поводу своего здоровья после перфоманса. Ярослав подчеркнул, что Байкал — одно из чистейших мест на планете, и бояться там нечего.
