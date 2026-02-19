«Очень рекомендую»: SHAMAN призвал не переживать за его здоровье после «поцелуя» с Байкалом

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 821 0

Поклонники волнуются за состояние артиста.

Певец Шаман прокомментировал облизывание Байкала

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

SHAMAN прокомментировал облизывание Байкала: очень рекомендую

В озере Байкал чистейшая вода, которую можно пить сразу без дополнительной обработки. Поэтому о здоровье беспокоиться не стоит. Об этом в беседе 5-tv.ru рассказал заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.

Певец прокомментировал видео, на котором он облизывает лед Байкала, пробуя его «на вкус». Ролик, опубликованный накануне концерта в Иркутске, вызвал бурную реакцию в сети и вопросы о состоянии артиста после перфоманса.

«Я удивлен, что так много вопросов о моем здоровье. Вы настолько не доверяете озеру, которое считается одним из самых чистых на Земле?! Ведь воду на Байкале можно пить прямо из озера. Мы же все в детстве ели снег и лизали сосульки, и никто после этого не болел. Байкал потрясает своей красотой, величественностью и энергетикой. Очень рекомендую съездить именно на зимний Байкал. Байкал! Россия! Любовь!» — заявил артист в комментарии 5-tv.ru.

Публикация быстро стала вирусной и собрала сотни комментариев. Пользователи соцсетей отреагировали по-разному: одни восхитились смелостью артиста, другие шутили о возможных последствиях такого поступка.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMANа призвали попросить прощения у «батюшки Байкала»

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

