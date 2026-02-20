«Я найду плюсы»: Аделия Петросян поделилась эмоциями от участия в ОИ-2026

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 134 0

По итогам короткой и произвольной программ российская фигуристка заняла шестое место.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Фигуристка Петросян поняла, что не выиграет медаль ОИ-2026 во время проката

Российская фигуристка Аделия Петросян, выступающая в одиночном катании, высказалась о своих результатах на зимних Олимпийских играх в Италии. Она заняла шестое место, по сумме прокатов набрала 214,53 балла — 72,89 балла за короткую программу и 141,64 балла за произвольную.

Петросян неудачно выполнила четверной тулуп — единственный прыжок ультра-си в ее программе — недокрутила и упала при приземлении. С остальными элементами она справилась отлично, вращения были оценены судьями на четвертый уровень — наивысший по сложности.

После падения спортсменка уже знала, что на высокое место можно не рассчитывать. Однако она не опустила руки и продолжила выступление в полную силу, так как не могла себе позволить новых ошибок. Со своими результатами фигуристка смирилась.

«Уже были мысли, что это все — мимо… Это уже неважно… Выдохну немного, переживу этот этап и буду жить дальше… Хочется как-то вернуться в реальность, а не в этом состоянии пребывать. Может быть, я найду какие-то плюсы и извлеку какой-то урок из этого», — заявила Петросян.

По словам фигуристки, перед выходом на олимпийский лед у нее получилось чисто выполнить четверной тулуп. В ходе произвольной программы она на мгновение отвлеклась, но потом сумела сконцентрироваться. Однако выступление все равно прошло не по плану. В будущем спортсменка надеется снова принять участие в Играх и показать себе лучше.

Ранее ски-альпинист Никита Филиппов выиграл первую олимпийскую медаль для России.

