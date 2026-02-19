Ски-альпинист Филиппов выиграл первую олимпийскую медаль для России

Никита Филиппов принес России серебро в новой олимпийской дисциплине

Российский спортсмен Никита Филиппов завоевал первую медаль для нашей страны на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он завоевал серебро в спринте по ски-альпинизму.

Филиппов преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды. Победу в дисциплине одержал испанец Ориоль Кардона Коль, опередивший россиянина чуть более чем на полторы секунды. Замкнул тройку лидеров представитель Франции Тибо Ансельме.

На счету спортсмена уже 23 победы на чемпионатах России, а в январе этого года он дважды становился бронзовым призером на этапах Кубка мира.

Ски-альпинизм в этом году впервые представлен в программе Олимпийских игр. При этом Никита Филиппов — единственный представитель России в этой новой дисциплине.

Всего в Олимпиаде в Италии принимают участие 13 российских спортсменов. Игры продлятся до 22 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что трехкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года.

