Трамп поручил обнародовать правительственные файлы об инопланетянах

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Ажиотаж по поводу НЛО внезапно разгорелся после заявления экс-президента США Барака Обамы о существовании внеземной жизни.

Трамп поручил обнародовать все файлы об инопланетянах

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп поручил обнародовать правительственные файлы об инопланетянах. Он также отметил, что намерен дать указание Пентагону и другим соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и размещения файлов на платформах с общим доступом. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Я поручил… Опубликовать файлы, связанные с внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами, а также любой другой информацией, связанной с этими чрезвычайно сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — написал Трамп.

Несколькими днями ранее о космических цивилизациях высказался бывший президент Соединенных Штатов, 44-й, Барак Обама. Он стал гостем популярного подкаста и в ходе беседы с его ведущим Брайаном Коэном заявил, что инопланетяне действительно существуют. Но подчеркнул, что лично ни одного не встречал.

Кроме того, Обама иронично порассуждал о разнообразных теориях заговора, согласно которым американское правительство, ученые или военные изучают представителей внеземных миров в секретных лабораториях. Экс-президент отметил, что не верит в эти теории, а на территории знаменитой «Зоны 51», по его словам, нет никаких тайных лабораторий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ситуацию с НЛО в США прокомментировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он в шутку назвал Обаму ненадежным человеком, который не умеет хранить тайны инопланетян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

