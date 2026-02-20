Десятилетие за решеткой: подростки подожгли лес в Забайкалье

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Масштаб экологической катастрофы оценивается как критический: ущерб превысил отметку в 322 миллиона рублей.

Подростки подожгли лес в Забайкалье

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РИА Новости: подростки подожгли лес в Забайкалье

В Забайкалье государственное обвинение запросило суровые сроки лишения свободы для двух несовершеннолетних местных жителей, обвиняемых в уничтожении лесного фонда. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам следствия, летом 2025 года двое 16-летних юношей неоднократно совершали целенаправленные поджоги зеленых насаждений в окрестностях населенного пункта Атамановка. Правоохранительные органы установили, что фигуранты действовали не по личной инициативе, а по указанию анонимного куратора. Следствие полагает, что заказчик преступления преследовал интересы Украины, пообещав подросткам денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за выполнение диверсионных задач.

Масштаб экологической катастрофы, вызванной действиями молодых людей, оценивается специалистами как критический. Всего было зафиксировано четыре эпизода противоправной деятельности, в результате которых пламя охватило значительные площади.

Суммарный материальный ущерб, нанесенный лесному хозяйству региона, превысил отметку в 322 миллиона рублей. В ходе судебных прений прокурор настаивал на назначении наказания в виде лишения свободы на срок от восьми с половиной до девяти лет. В данный момент обвиняемые находятся под стражей, им инкриминируется статья об умышленном уничтожении или повреждении лесных насаждений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:02
Зеленые и с запахом огурцов: какими должны быть бананы по ГОСТу
19:55
Не хотят договариваться: как киевский режим планирует затягивать конфликт
19:46
«Я долго молчала»: мошенники написали пост о разводе с мужем от лица Ивлеевой
19:41
Обезьянка-сирота Панч нашел семью в стае макак в японском зоопарке
19:30
Собрать волю и не упустить момент: таро-прогноз на неделю с 23 февраля по 1 марта
19:19
Вызволяет из холодного плена: атомный ледокол помогает судам пройти по замерзшему Финскому заливу

Сейчас читают

До глубокой ночи: чем Элвис и Присцилла Пресли занимались вечерами, когда ей было 14 лет
Обнаружены тела семи человек на месте провала автомобиля на Байкале
Пожилые супруги покончили с собой из-за спора о выселении с дачи
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции